"Николаевгаз Сбыт": популярность онлайн-платежей за газ выросла на треть

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Одним из самых популярных в настоящее время является Личный кабинет на сайте 104.ua

Каждый шестой клиент ООО "Николаевгаз Сбыт" платит за газ онлайн. В июне платежными системами воспользовались более 53 тыс. rлиентов ООО "Николаевгаз Сбыт", а это почти каждый шестой потребитель газа Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже четвертый год подряд компания работает над расширением спектра возможностей для своих клиентов удобно платить за газ. Так, одним из самых популярных в настоящее время является Личный кабинет на сайте 104.ua. С его помощью можно не только оплатить за газ, но и передать показания счетчика, просмотреть историю своих начислений и платежей, загрузить счет, узнать актуальную цену на природный газ и даже обратиться к специалистам газовой компании с вопросом. Сейчас удобство Личного кабинета оценили уже более 85 тыс. потребителей газа Николаевской области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, интерес к платежным системам в последнее время также значительно возрос. Если сравнивать январь и июнь 2019 года, то количество онлайн-платежей по ним выросло на 35% - с 39,6 тыс. до 53,1 тыс.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы расширить функционал взаимодействия с нами. Стремимся упростить для наших клиентов возможность передать показания счетчика и своевременно оплатить газ, чтобы они не теряли свое время, стоя в очередях, а могли провести его с пользой по своим делам. И мы рады отметить, что нам это удается, ведь все больше клиентов отдают предпочтение дистанционным сервисам", - резюмирует директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

В компании отмечают, что в последнее время заметили и положительную динамику в части расчетов потребителей за природный газ. Так, в мае за газ, потребленный в апреле, клиенты компании рассчитались на 80%, а уже в июне эта отметка достигла почти 100%.

"Однако николаевцы еще не погасили все долги, накопленные за отопительный период с октября 2018 по апрель 2019 года. Общая сумма задолженности составляет почти 420 млн гривен. Долг за газ может стать причиной для отказа в выплате субсидий, и начислении пени. Поэтому в "Николаевгаз Сбыте" напоминают, что согласно Правил поставки природного газа бытовой потребитель обязан ежемесячно обеспечивать своевременную и полную оплату стоимости природного газа. Если он не имел возможности это делать определенный период и накопил долги, ему необходимо обратиться в компанию для заключения договора реструктуризации. В противном случае, газоснабжения ему будет ограничено", - говорится в сообщении.