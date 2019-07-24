"Николаевгаз Сбыт": 62% субсидиантов области задолжали за газ

В Николаевской области субсидианты увеличили неплатежи за газ в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, в то время как общая задолженность за газ выросла на треть и составляет 420 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Николаевгаз Сбыт".

В таких условиях компания для неплательщиков инициирует прекращение газоснабжения. Без газа оказались уже почти 800 злостных должников.

"Из-за высокого уровня задолженности бытовых потребителей ООО "Николаевгаз Сбыт", как поставщик газа для населения со специальными обязанностями, не может рассчитаться за закупленный газ с НАК "Нафтогаз Украины". Согласно постановлению Кабмина №867, условием гарантированных поставок газа населению является недопущение роста задолженности ООО "Николаевгаз Сбыт" перед оптовым поставщиком газа. В связи с этим компания вынуждена прекращать газоснабжение должникам, которые постоянно нарушают условия договора поставки природного газа несвоевременной оплатой за потребленный газ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в настоящее время уже отключено 778 потребителей, которые не оплатили задолженность и не заключили договор реструктуризации, с общей суммой задолженности 5,3 млн гривен. На отключение передано списки 4431 адресов, с общей суммой задолженности еще на 22,7 млн гривен.

"Чтобы не остаться без газоснабжения мы советуем потребителям как можно быстрее оплатить существующую задолженность в срок до 01 августа 2019 года. В случае невозможности его оплаты в полном объеме, предлагаем обратиться к нам для заключения договора реструктуризации долга. В противном случае поставка природного газа будет прекращена", - рассказывает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

Что касается получателей субсидии, в компании напоминают, что согласно изменениям в действующем законодательстве, в случае наличия просроченной более месяца задолженности за любую коммунальную услугу, назначение и предоставление государственной помощи автоматически прекращаться.

Кроме того, в "Николаевгаз Сбыте" отмечают, что прекращение газоснабжения не избавляет от необходимости оплаты задолженности, а в случае взыскания задолженности в судебном порядке, к этой сумме добавляются еще судебные издержки и инфляционные потери.

"Повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения. А эта сумма в настоящее время составляет в среднем 1,4 тыс. гривен. Поэтому компания просит не допускать таких ситуаций и вовремя рассчитываться за потребленный газ", - говорится в сообщении.