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"Николаевгаз Сбыт": почти 500 потребителей уже купили газ по акционной цене

Новости » Энергетика    13.09.2019 - 15:45
"Николаевгаз Сбыт": почти 500 потребителей уже купили газ по акционной цене
Иллюстративное фото (УНИАН)

Акция стартовала 23 августа и продлится всего месяц – до 25 сентября

За первые две недели акции "Твоя энергонезависимость" 485 клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт" уже закупили почти полмиллиона куб.м газа на отопительный сезон по летней цене. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Первые две недели акции показали, что очень многих потребителей эта акция заинтересовала. Но одним из условий было отсутствие долгов. С целью расширения возможностей потребителей присоединиться к акции с 9 сентября такое условие было отменено, ввиду того, что благодаря экономии зимой потребители смогут погашать долги за ранее потребленный газ", - говорится в сообщении.

Оформили покупку газа в Центре обслуживания клиентов 162 клиента, а вдвое больше потребителей сделали это через Личный кабинет на сайте 104.ua. Потребители Николаевской области приобрели около 500 тыс. куб.м газа по фиксированной цене - 5 995,53 гривен за 1000 куб. м. Также в пресс-службе рассказали, что за первую декаду акции "Твоя энергонезависимость" проявили заинтересованность и получили консультации в Центрах обслуживания клиентов Николаевской области 16,7 тыс. потребителей газа.

"Воспользоваться акцией "Твоя энергонезависимость" могут даже те потребители, которые имеют долги за предыдущие периоды. Но закупленный объем газа в рамках акции будет использоваться ими только в отопительный период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Участие в акции не освобождает таких потребителей от необходимости погашения накопленных долгов за предыдущие периоды", - рассказывает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталия Левченко.

В пресс-службе напомнили, что в акционной цене - 5 995,53 гривен за 1000 куб. м не учтены услуги по доставке газа, которые устанавливаются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованное топливо.

"Присоединиться к акции и оплатить покупку можно двумя способами: онлайн через Личный кабинет на сайте 104.ua или в Центре обслуживания клиентов. Для оформления покупки в ЦОК нужно иметь при себе паспорт, идентификационный номер, актуальные показания счетчика газа, а также 100% оплатить заказанный объем газа. В Личном кабинете потребителю необходимо ввести показания своего счетчика, указать объем газа, который он хочет приобрести, и оплатить сформированный программой счет. При этом следует заметить, что почти 70% заявок на покупку газа оформлены именно онлайн", - говорится в сообщении.

Максимальный объем закупки газа ограничен - 25 тыс. куб. м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины".

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