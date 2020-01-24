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"Николаевгаз Сбыт": 2,5 тыс. потребителей реструктуризировали долги

Новости » Энергетика     24.01.2020 - 16:20
"Николаевгаз Сбыт": 2,5 тыс. потребителей реструктуризировали долги
Иллюстративное фото (УНИАН)

Из-за неплатежей от газоснабжения было отключено 2093 должника

По состоянию на 1 января 2020 года долги потребителей газа Николаевской области составляют более 588 млн гривен. Это почти на 2% больше, чем было в начале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За прошлый год ООО "Николаевгаз Сбыт" разослало потребителям 31 тыс. предупреждений о наличии долга и 6243 поручения о прекращении газоснабжения. При этом воспользовались возможностью избежать отключения за долги путем заключения договора реструктуризации 2441 потребитель газа.

"Если у потребителя образовался долг, мы предлагаем оптимальную возможность избежать отключения от газоснабжения – заключить договор реструктуризации. Мы находим индивидуальный подход к каждому нашему клиенту и можем заключить договор на полгода, 9 месяцев или даже на год, в зависимости от финансовых возможностей потребителя", - отмечает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Дмитрий Маслов.

По словам пресс-службы, для того, чтобы избежать отключения, необходимо ежемесячно своевременно платить за потребленный газ. Если у потребителя по каким-то причинам возникла задолженность, согласно Типовому договору и Правилам поставки природного газа, ООО "Николаевгаз Сбыт" направляет ему предупреждение о наличии задолженности. В течение месяца потребитель должен урегулировать этот вопрос путем оплаты суммы долга. Если он не имеет возможности сделать это сразу, ему следует заключить с ООО "Николаевгаз Сбыт" договор реструктуризации, что позволит погасить накопленный долг, выплачивая его равными частями.

Если же потребитель в течение месяца со дня получения предупреждения не погасил задолженность, ему направляется копия поручения о прекращении газоснабжения, в котором указывается конкретная дата запланированного отключения.

"Наличие задолженности за коммунальные услуги может привести к потере субсидии. Прекращение газоснабжения за долги и его последующее восстановление являются платными услугами. Поэтому, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат и не рисковать субсидией, ООО "Николаевгаз Сбыт" советует потребителям своевременно платить за потребленный газ", - напомнили в пресс-службе.

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