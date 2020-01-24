"Миколаївгаз Збут": 2,5 тис. споживачів реструктуризували борги

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Через неплатежі від газопостачання було відключено 2093 боржника

Станом на 1 січня 2020 року борги споживачів газу Миколаївської області становлять понад 588 млн гривень. Це майже на 2% більше, ніж було на початку 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За минулий рік ТОВ "Миколаївгаз Збут" розіслало споживачам 31 тис. попереджень про наявність боргу і 6243 доручення про припинення газопостачання. При цьому скористалися можливістю уникнути відключення за борги шляхом укладення договору реструктуризації 2441 споживач газу.

"Якщо у споживача виник борг, ми пропонуємо оптимальну можливість уникнути відключення від газопостачання – укласти договір реструктуризації. Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта і можемо укласти договір на півроку, 9 місяців або навіть на рік, в залежності від фінансових можливостей споживача", - зазначає директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Дмитро Маслов.

За словами прес-служби, для того, щоб уникнути відключення, необхідно щомісяця своєчасно сплачувати за спожитий газ. Якщо у споживача з якихось причин виникла заборгованість, згідно з Типовим договором та Правилами постачання природного газу, ТОВ "Миколаївгаз Збут" направляє йому попередження про наявність заборгованості. Протягом місяця споживач має врегулювати це питання шляхом оплати суми боргу. Якщо він не має можливості зробити це відразу, йому слід укласти з ТОВ "Миколаївгаз Збут" договір реструктуризації, що дозволить погасити накопичений борг, сплачуючи його рівними частинами.

Якщо ж споживач протягом місяця з дня отримання попередження не погасив заборгованість, йому надсилається копія доручення про припинення газопостачання, в якому вказується конкретна дата запланованого відключення.

"Наявність заборгованості за комунальні послуги може призвести до втрати субсидії. Припинення газопостачання за борги і його подальше відновлення є платними послугами. Тому, щоб уникнути додаткових фінансових затрат і не ризикувати субсидією, ТОВ "Миколаївгаз Збут" радить споживачам своєчасно сплачувати за спожитий газ", - нагадали в прес-службі.