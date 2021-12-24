"Николаевгаз" предлагает комплекс работ по замене старого газового оборудования

"Один из самых популярных сегментов в продаже газовых приборов составляют котлы. Потребители природного газа и застройщики активно покупают у компании новое энергоэффективное оборудование для своих домов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с целью экономии на отоплении в зимний период потребители все чаще выбирают новые энергоэффективные газовые котлы, ведь замена старого оборудования на новое способствует значительной экономии газа. Если котел отработал более 10 лет, он теряет свой коэффициент полезного действия (КПД) до 40%, и это отражается в платежках.

"АО "Николаевгаз" советует: если потребители хотят сэкономить на оплате за газ, то стоит задуматься над заменой устаревшего газового оборудования на новое, современное и энергоэффективное для обогрева своих домов. Правильно подобрать котел в соответствии с характеристиками жилья и потребностями клиента помогут персональные менеджеры в Клиентских пространствах 104.ua", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сравнить и выбрать энергоэффективное газовое оборудование можно в Интернет-магазине 104.ua Market. На сайте вы найдете большой выбор современной и энергоэффективной техники с ее подробной характеристикой. Если после просмотра определенной категории товаров у вас останутся вопросы, вас проконсультирует менеджер по номеру 0800 304 104. Заказать покупку и установку приборов можно в Клиентских пространствах 104.ua.

"Компания АО "Николаевгаз" осуществит полный комплекс работ по замене котла. В услуги по реконструкции входит демонтаж/монтаж оборудования, оформление пакета разрешительных и технических документов, сертифицированные материалы, комплектующие и гарантии", - говорится в сообщении.