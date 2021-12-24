"Миколаївгаз" пропонує комплекс робіт по заміні старого газового обладнання

"Один з найпопулярніших сегментів у продажу газових приладів складають котли. Споживачі природного газу та забудовники активно купують у компанії Нове енергоефективне обладнання для своїх будинків", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з метою економії на опаленні в зимовий період споживачі все частіше вибирають нові енергоефективні газові котли, адже заміна старого обладнання на нове сприяє значній економії газу. Якщо котел відпрацював більше 10 років, він втрачає свій коефіцієнт корисної дії (ККД) до 40%, і це відбивається в платіжках.

"АТ "Миколаївгаз" радить: якщо споживачі хочуть заощадити на оплаті за газ, то варто задуматися над заміною застарілого газового обладнання на нове, сучасне та енергоефективне для обігріву своїх будинків. Правильно підібрати котел відповідно до характеристик житла і потребами клієнта допоможуть персональні менеджери в Клієнтських просторах 104.ua", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, порівняти і вибрати енергоефективне газове обладнання можна в інтернет-магазині 104.ua Market. На сайті ви знайдете великий вибір сучасної та енергоефективної техніки з її докладною характеристикою. Якщо після перегляду певної категорії товарів у вас залишаться питання, вас проконсультує менеджер за номером 0800 304 104. Замовити покупку і установку приладів можна в клієнтських просторах 104.ua.

"Компанія АТ" Миколаївгаз " здійснить повний комплекс робіт по заміні котла. У Послуги з реконструкції входить демонтаж / монтаж обладнання, оформлення пакету дозвільних і технічних документів, сертифіковані матеріали, комплектуючі та гарантії", - йдеться в повідомленні.