19 декабря АО "Николаевгаз" открыл второй Центр обслуживания клиентов в городе Вознесенск. Теперь около 43 тыс. потребителей газа Вознесенского района смогут быстро, доступно и удобно получить весь спектр услуг газовой компании. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

Третий Центр обслуживания будет открыт для жителей Баштанского района в городе Баштанка 28 декабря. Он сможет охватить более 21 тыс. потребителей газа.

"Мы стремимся наладить коммуникацию со всеми нашими клиентами в самых отдаленных уголках области. Для того, чтоб потребителям газа было удобно и комфортно получать услуги нашей компании, мы постоянно совершенствуем клиентский сервис. Создаем новые удобные онлайн-сервисы, открываем современные Центры обслуживания, проводим для наших клиентов различные акции, организовываем праздники. Таким образом мы пытаемся показать, что ценим каждого нашего клиента и поэтому всеми силами стремимся улучшать качество предоставляемых услуг", - рассказывает начальник клиентского сервиса Марьяна Жовнерик.

Фото: пресс-служба "Николаевгаза"

По словам пресс-службы, в центрах обслуживания клиентов потребители могут заключить договор на техническое обслуживание внутридомовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации и т.п. Всего в одном месте клиенты могут получить более 40 различных услуг.

"К новому году в Николаевской области будут действовать уже три Центра обслуживания клиентов по таким адресам: г. Николаев, ул. Никольская, 25-а, г. Вознесенск, ул. Соборности, 33, г. Баштанка, ул. Юбилейная, 84", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 по 20 декабря компания провела День клиента.

"Всю неделю посетителей Центра обслуживания клиентов в Николаеве ждали приятные сюрпризы, розыгрыши, конкурсы и подарки. "Николаевгаз" вместе еще с 18-ю газораспределительными компаниями, принял участие в установке рекорда Украины по количеству "Спасибо", написанных потребителям газа в праздничных открытках за один день, провел "газовую" викторину и новогодний мастер-класс для детей, а также определил лучшего менеджера Центра обслуживания по мнению самих клиентов", - говорится в сообщении.