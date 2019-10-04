"Николаевгаз": до конца года убытки компании достигнут 400 млн гривен

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По итогам прошлого года убыток компании от распределения газа составил 242,9 млн гривен

Тариф на распределение газа АО "Николаевгаз" уже несколько лет подряд является планово убыточным. По итогам прошлого года убыток компании от распределения газа составил 242,9 млн гривен. В текущем году, если ситуация не изменится, компания получит убыток в размере 400 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

"Из-за недостатка средств АО "Николаевгаз" едва ли имеет возможность осуществлять свою текущую деятельность: обеспечение безаварийного и бесперебойного распределения газа по территории Николаевской области. Ежегодно в Украине происходят инфляционные процессы, вследствие чего постоянно растут цены на оборудование, инструменты, горюче-смазочные материалы. Параллельно с этим должен повышаться и уровень заработной платы. А согласно этим процессам и потребностям предприятия должен регулярно пересматриваться и тариф на распределение газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, действующим тарифом, установленным для АО "Николаевгаз" еще в 2016 году, предусмотрено, что компания получает за распределение одного кубометра газа 73 копейки (без НДС). Более 40% из этих средств направляется на закупку газа для производственно-технологических затрат, около 30% - на зарплату рабочих. После уплаты налогов только 10% остается на обеспечение функционирования аварийных служб, организацию работы центров обслуживания клиентов, установку, замену и поверку счетчиков, обслуживание сетей и т.п.

"Сейчас наш тариф в 3 раза меньше необходимого уровня, что влечет за собой значительные убытки компании и недостаток финансирования на своевременный и полноценный ремонт газораспределительной системы. А это, в свою очередь, может привести к авариям и, как следствие, не только к перебоям газоснабжения, но и к угрозе безопасности потребителей. Наибольшую обеспокоенность это вызывает у компании именно сейчас - накануне отопительного сезона", - говорит финансовый директор АО "Николаевгаз" Сергей Черников.

В пресс-службе подчеркнули, что за последние 5 лет количество ГРП / ШРП с истекшим сроком эксплуатации возросло в 2 раза, а километраж газопроводов, находящихся в критическом состоянии (срок эксплуатации которых превышает 40 лет) - в 5 раз. Сейчас в Николаевской области более 100 газорегуляторных пунктов находятся в аварийном состоянии, а длина самортизированных газопроводов достигает почти 360 км. Постепенный износ газораспределительных сетей ведет к нарастающей угрозе их аварийности.

Также в компании отметили, что осложняет проблему и отток квалифицированных кадров. Сейчас средний уровень зарплаты в "Николаевгазе" почти на 20% меньше по сравнению со средней зарплатой по Николаевской области и на 38% меньше среднего уровня по промышленности в Украине. Так, за последние три года компанию покинули 917 специалистов.

"Приближается новый отопительный сезон, а предприятие потеряло значительную часть квалифицированных работников с многолетним опытом. Новых специалистов сложно привлечь, ведь с таким уровнем оплаты труда в них просто нет желания работать в компании. А те, что приходят, имеют еще недостаточно знаний и опыта, чтобы сразу активно окунуться в работу", - рассказывает начальник управления персоналом АО "Николаевгаз" Инесса Мовчан.

Наиболее востребованными специальностями в АО "Николаевгаз" остаются слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.

АО "Николаевгаз" видит возможность решения проблемы через осуществление следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать Оператору ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, который предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течение всего года.