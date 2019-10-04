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"Миколаївгаз": до кінця року збитки компанії досягнуть 400 млн гривень

Новини » Енергетика    04.10.2019 - 17:00
"Миколаївгаз": до кінця року збитки компанії досягнуть 400 млн гривень
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 242,9 млн гривень

Тариф на розподіл газу АТ "Миколаївгаз" вже кілька років поспіль є планово збитковим. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 242,9 млн. гривень. У поточному році, якщо ситуація не зміниться, компанія отримає збиток у розмірі 400 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

"Через нестачу коштів АТ "Миколаївгаз" навряд чи має можливість здійснювати свою поточну діяльність: забезпечення безаварійного та безперебійного розподілу газу по території Миколаївської області. Щорічно в Україні відбуваються інфляційні процеси, внаслідок чого постійно зростають ціни на обладнання, інструменти, паливно-мастильні матеріали. Паралельно з цим має підвищуватися і рівень заробітної плати. А згідно з цим процесам і потребам підприємства повинен регулярно переглядатися і тариф на розподіл газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, діючим тарифом, встановленим для АТ "Миколаївгаз" ще в 2016 році, передбачено, що компанія отримує за розподіл одного кубометра газу 73 копійки (без ПДВ). Більше 40% з цих коштів спрямовується на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат, близько 30% - на зарплату робітників. Після сплати податків тільки 10% залишається на забезпечення функціонування аварійних служб, організацію роботи центрів обслуговування клієнтів, встановлення, заміну та повірку лічильників, обслуговування мереж тощо.

"Зараз наш тариф у 3 рази менше необхідного рівня, що тягне за собою значні збитки компанії і брак фінансування на своєчасний і повноцінний ремонт газорозподільної системи. А це, в свою чергу, може призвести до аварій і, як наслідок, не тільки до перебоїв газопостачання, але і до загрози безпеки споживачів. Найбільшу стурбованість це викликає у компанії саме зараз - напередодні опалювального сезону", - говорить фінансовий директор АТ "Миколаївгаз" Сергій Черніков.

У прес-службі підкреслили, що за останні 5 років кількість ГРП / ШРП з вичерпаним терміном експлуатації зросла в 2 рази, а кілометраж газопроводів, що перебувають у критичному стані (термін експлуатації яких перевищує 40 років) - в 5 разів. Зараз в Миколаївській області понад 100 газорегуляторних пунктів знаходяться в аварійному стані, а довжина замортизованих газопроводів досягає майже 360 км. Поступовий знос газорозподільних мереж веде до наростаючої загрози їх аварійності.

Також в компанії відзначили, що ускладнює проблему і відтік кваліфікованих кадрів. Зараз середній рівень зарплати в "Миколаївгазі" майже на 20% менше порівняно з середньою зарплатою по Миколаївській області і на 38% менше середнього рівня по промисловості в Україні. Так, за останні три роки компанію покинули 917 фахівців.

"Наближається новий опалювальний сезон, а підприємство втратило значну частину кваліфікованих працівників з багаторічним досвідом. Нових фахівців складно залучити, адже з таким рівнем оплати праці у них просто немає бажання працювати в компанії. А ті, що приходять, мають ще недостатньо знань і досвіду, щоб відразу активно поринути в роботу", - розповідає начальник управління персоналом АТ "Миколаївгаз" Інеса Мовчан.

Найбільш затребуваними спеціальностями в АТ "Миколаївгаз" залишаються слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів.

АТ "Миколаївгаз" бачить можливість вирішення проблеми через здійснення наступних кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати Оператору ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, який передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ протягом усього року

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