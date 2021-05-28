"Николаевгаз" инвестирует 57 млн гривен в газовую систему области

Размер и назначение инвестиций для газораспределительной компании утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Значительная часть инвестпрограммы пойдет на капитальный ремонт и реконструкцию сетей - почти 15 млн гривен. "Николаевгаз" планирует осуществить проектирование, ремонт и замену 14 км газопроводов, обновить около 50 старых шкафных газораспределительных пунктов на современные производства Львовского завода RGC Production. В тысяче домов установят новые регуляторы давления (КДРД) стоимостью 3 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на установку и замену счетчиков (в т.ч. из обменного фонда) предусмотрено 19,8 млн гривен. Почти 3,5 млн гривен инвестиций будет направлено на закупку нового инвентаря и инструментария для эксплуатационных служб.

"Ежегодная инвестиционная программа соответствует принципам долгосрочной стратегии кампании по повышению энергоэффективности газоснабжения. Выполнение запланированных мероприятий обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации газовой системы и высокое качество предоставления услуг нашим клиентам", - отметил технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

В пресс-службе также отметили, что в 2020 году компания инвестировала в газораспределительную систему области около 30 млн гривен, что обеспечило стабильное и качественное распределение природного газа потребителям.

"Комплекс работ, проводимых АО "Николаевгаз", выполняется за счет тарифа на распределение природного газа. Следовательно, реализация всех запланированных мероприятий зависит от своевременной и полной оплаты потребителями услуг по доставке газа", - говорится в сообщении.