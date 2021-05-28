"Миколаївгаз" інвестує 57 млн гривень у газову систему області

Розмір і призначення інвестицій для газорозподільної компанії затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

"Значна частина інвестпрограми піде на капітальний ремонт і реконструкцію мереж - майже 15 млн гривень. "Миколаївгаз" планує здійснити проектування, ремонт і заміну 14 км газопроводів, оновити близько 50 старих шафових газорозподільних пунктів на сучасні виробництва Львівського заводу RGC Production. У тисячі будинків встановлять нові Регулятори тиску (КДРД) вартістю 3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, на встановлення та заміну лічильників (у т.ч. з обмінного фонду) передбачено 19,8 млн гривень. Майже 3,5 млн гривень інвестицій буде спрямовано на закупівлю нового інвентарю та інструментарію для експлуатаційних служб.

"Щорічна інвестиційна програма відповідає принципам довгострокової стратегії кампанії з підвищення енергоефективності газопостачання. Виконання запланованих заходів забезпечує надійність і безпеку експлуатації газової системи та високу якість надання послуг нашим клієнтам", - зазначив технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

У прес-службі також зазначили, що в 2020 році компанія інвестувала в газорозподільну систему області близько 30 млн гривень, що забезпечило стабільний і якісний розподіл природного газу споживачам.

"Комплекс робіт, що проводяться АТ "Миколаївгаз", виконується за рахунок тарифу на розподіл природного газу. Відтак, реалізація всіх запланованих заходів залежить від своєчасної та повної оплати споживачами послуг з доставки газу", - йдеться у повідомленні.