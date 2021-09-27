"Николаевгаз": 45% счетчиков по результатам поверки признано непригодными

Все забракованные приборы учета будут заменены компанией за счет тарифа на распределение газа.

"Ежегодно плановую поверку в Николаевской области проходят более 20 тысяч узлов учета газа. В этом году во время поверок пригодными для использования признано 6,1 тысяч приборов, а 5,1 тысяч узлов учета не подлежат дальнейшей эксплуатации и ремонту", - говорится в сообщении.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ежегодно утверждает размер обменного фонда счетчиков, т.е. определенное количество бытовых газовых счетчиков, которые операторы ГРМ могут заменить за средства из тарифа. По словам пресс-службы, для АО "Николаевгаз" обменный фонд был заложен в тариф впервые только в прошлом году.

"В соответствии с планом развития АО "Николаевгаз" на 2021 год предусмотрено более 12,3 млн гривен инвестиций для замены 6,5 тысяч непригодных счетчиков газа и почти 2,5 млн гривен для формирования обменного фонда бытовых узлов учета", - отмечает технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

Плановая поверка, ремонт и замена газовых счетчиков осуществляется за счет платы за распределение природного газа.