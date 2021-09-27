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"Миколаївгаз": 45% лічильників за результатами повірки визнано непридатними

Автор: Марія Тарариєва

За 8 місяців 2021 року "Миколаївгазом" було передано на державну повірку 11,2 тисяч газових лічильників. При перевірці 5 тисяч з них визнані непридатними для подальшої експлуатації.

Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

Всі забраковані прилади обліку будуть замінені компанією за рахунок тарифу на розподіл газу.

"Щорічно планову повірку в Миколаївській області проходять понад 20 тисяч вузлів обліку газу. Цього року під час повірок придатними для використання визнано 6,1 тисяч приладів, а 5,1 тисяч вузлів обліку не підлягають подальшій експлуатації та ремонту", - йдеться в повідомленні.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щорічно затверджує розмір обмінного фонду лічильників, тобто певну кількість побутових газових лічильників, які оператори ГРМ можуть замінити за кошти з тарифу. За словами прес-служби, для АТ "Миколаївгаз" обмінний фонд був закладений в тариф вперше тільки в минулому році.

"Відповідно до плану розвитку АТ "Миколаївгаз" на 2021 рік передбачено понад 12,3 млн гривень інвестицій для заміни 6,5 тисяч непридатних лічильників газу і майже 2,5 млн гривень для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку", - зазначає технічний директор АТ" Миколаївгаз " Дмитро Грицай.

Планова повірка, ремонт і заміна газових лічильників здійснюється за рахунок плати за розподіл природного газу.

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МиколаївГаз