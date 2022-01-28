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"Николаевгаз": в 2021 году к газовым сетям присоединено 142 объекта

Новина українською →
Николаев, Пятница 28 января 2022 16:56
"Николаевгаз": в 2021 году к газовым сетям присоединено 142 объекта Фото: газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

В 2021 году работники АО "Николаевгаз" провели газификацию четырех многоквартирных домов. Также выполнено 30 стандартных и 108 нестандартных присединений к газораспределительным сетям.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Николаевгаз" разработал для клиентов комплексную услугу по газификации "под ключ". Среди преимуществ услуги в компании называют синхронность выполнения всех процессов, экспертное сопровождение, качественные материалы и новейшее газовое оборудование, что позволит существенно сэкономить время и средства при газификации объекта.

"Комплексная услуга пользуется большим спросом. Также мы предлагаем клиентам индивидуальный выбор сертифицированного газового оборудования от ведущих европейских производителей. У нас заказывают газовое оборудование с установкой и последующим сервисным обслуживанием не только индивидуальные домовладения, но и застройщики", – отметила директор по капитальному строительству АО "Николаевгаз" Светлана Симчич.

В пресс-службе отметили, что АО "Николаевгаз" предоставляет услуги не только по газификации, но и по реконструкции уже существующей системы газоснабжения. В прошлом году услугу по реконструкции заказали 373 клиента компании.

"Для того чтобы заменить устаревшее газовое оборудование новым, современным и энергоэффективным, необходимо обратиться к 104.ua Клиентское пространство. Персональные менеджеры помогут выбрать газовое оборудование в соответствии с техническими характеристиками газовой системы и личными пожеланиями клиента. АО "Николаевгаз" предлагает комплексную услугу по замене газового котла за 8500 гривен", - говорится в сообщении.

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Николаев Газ
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