"Миколаївгаз": у 2021 році до газових мереж приєднано 142 об'єкти

У 2021 році працівники АТ "Миколаївгаз" провели газифікацію чотирьох багатоквартирних будинків. Також виконано 30 стандартних і 108 нестандартних приєднань до газорозподільних мереж.

"Миколаївгаз" розробив для клієнтів комплексну послугу з газифікації "під ключ". Серед переваг послуги в компанії називають синхронність виконання всіх процесів, експертний супровід, якісні матеріали і новітнє газове обладнання, що дозволить істотно заощадити час і кошти при газифікації об'єкта.

"Комплексна послуга користується великим попитом. Також ми пропонуємо клієнтам індивідуальний вибір сертифікованого газового обладнання від провідних європейських виробників. У нас замовляють газове обладнання з установкою і подальшим сервісним обслуговуванням не тільки індивідуальні домоволодіння, а й забудовники", – зазначила директор з капітального будівництва АТ "Миколаївгаз" Світлана Симчич.

У прес-службі відмітили, що АТ "Николаевгаз" надає послуги не тільки по газифікації, але і по реконструкції вже існуючої системи газопостачання. Минулого року послугу з реконструкції замовили 373 клієнта компанії.

"Для того щоб замінити застаріле газове обладнання новим, сучасним та енергоефективним, необхідно звернутися до 104.ua Клієнтський простір. Персональні менеджери допоможуть вибрати газове обладнання відповідно до технічних характеристик газової системи і особистими побажаннями клієнта. АТ "Миколаївгаз" пропонує комплексну послугу по заміні газового котла за 8500 гривен", - йдеться в повідомленні.