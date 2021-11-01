ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Николаеве заминировали ТРЦ "Сити-центр": посетителей и сотрудников эвакуировали

Новина українською →
Николаев, Понедельник 01 ноября 2021 18:36
В Николаеве заминировали ТРЦ "Сити-центр": посетителей и сотрудников эвакуировали Фото: в Николаеве проверяют информацию о минировании ТРЦ "Сити-центр" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаеве сообщили о заложенной в торгово-развлекательном центре "Сити-центр" взрывчатке. Правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Маю право".

По его данным, сообщение о взрывчатке в ТРЦ "Сити-центр" поступило на электронную почту полиции 1 ноября. На место происшествия прибыли правоохранители, медики, представители ГСЧС и взрывотехнической службы.

Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. Правоохранители осматривают помещения "Сити-центра".

Напомним, сегодня, 1 ноября, в Одессе "заминировали" пять торгово-развлекательных центров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Николаев ГСЧС
NEWS
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше