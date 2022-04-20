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В Николаеве снова взрывы. Мэр просит горожан оставаться в укрытиях

Фото: жителей Николаева из-за взрывов просят оставаться в укрытиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве прозвучали несколько взрывов ночью 20 апреля, после прошлой воздушной атаки два дня назад. Мэр города Александр Сенкевич просит жителей не покидать укрытия и не подходить к окнам, соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы в Telegram.

"Снова взрывы в Николаеве. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", - говорится в сообщении.

Отметим, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаеве в 23:00. Отбой дали только сейчас - около 02:15.

Напомним, перед этим в Николаеве из-за ночных обстрелов 18 апреля российских войск была повреждена электроопора, в результате вражеской атаки были ранены два человека.

Перед этим, 15 апреля, в результате многочисленных обстрелов Николаева погибли два человека, и еще несколько получили ранения.

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