В Николаеве снова взрывы. Мэр просит горожан оставаться в укрытиях

В Николаеве прозвучали несколько взрывов ночью 20 апреля, после прошлой воздушной атаки два дня назад. Мэр города Александр Сенкевич просит жителей не покидать укрытия и не подходить к окнам, соблюдать правила безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы в Telegram.
"Снова взрывы в Николаеве. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", - говорится в сообщении.
Отметим, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаеве в 23:00. Отбой дали только сейчас - около 02:15.
Напомним, перед этим в Николаеве из-за ночных обстрелов 18 апреля российских войск была повреждена электроопора, в результате вражеской атаки были ранены два человека.
Перед этим, 15 апреля, в результате многочисленных обстрелов Николаева погибли два человека, и еще несколько получили ранения.
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