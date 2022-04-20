У Миколаєві знову вибухи. Мер просить городян залишатися в укриттях

У Миколаєві пролунали кілька вибухів вночі 20 квітня, після минулої повітряної атаки два дні тому. Мер міста Олександр Сєнкевич просить жителів не покидати укриття й не підходити до вікон, дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови в Telegram.

"Знову вибухи у Миколаєві. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", - йдеться в повідомленні. Зазначимо, що сигнал повітряної тривоги пролунав у Миколаєві о 23:00. Відбій дали тільки зараз - близько 02:15.