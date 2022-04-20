RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаєві знову вибухи. Мер просить городян залишатися в укриттях

Фото: мешканців Миколаєва через вибухи просять залишатися в укриттях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві пролунали кілька вибухів вночі 20 квітня, після минулої повітряної атаки два дні тому. Мер міста Олександр Сєнкевич просить жителів не покидати укриття й не підходити до вікон, дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови в Telegram.

"Знову вибухи у Миколаєві. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сигнал повітряної тривоги пролунав у Миколаєві о 23:00. Відбій дали тільки зараз - близько 02:15.

Нагадаємо, перед цим в Миколаєві через нічні обстріли 18 квітня російських військ була пошкоджена електроопора, в результаті ворожої атаки були поранені дві людини.

Перед цим, 15 квітня, в результаті численних обстрілів Миколаєва загинули дві людини, і ще кілька отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВибухВійна Росії проти України