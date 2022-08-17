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В Николаеве временно не работают телефоны экстренных служб: названы альтернативные номера

Фото: в Николаеве не работают телефоны экстренных служб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве временно не работают линии 101 и 112 для вызова экстренных служб. В мэрии города назвали альтернативные контакты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Сообщается, что пока временно не работают линии 101 и 112, полицию, спасателей, или скорую помощь в областном центре можно вызвать по городским номерам:

  • (0512) 30 45 17
  • (0512) 30 45 18

Когда линии с короткими номерами снова заработают, будет сообщено дополнительно.

Ситуация в Николаеве

Ранее сообщалось, что в Николаеве сегодня ночью, 17 августа, прозвучали громкие взрывы во время воздушной тревоги, их было слышно в разных районах города.

Напомним, что ночью 16 августа российские войска обстреляли Николаевскую область. В частности, был нанесен удар по пгт Березнеговатое. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.

Также военные отметили, что оккупанты недавно выпустили по Николаевскому району противорадиолокационную ракету Х-31П.

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