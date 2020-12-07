В Николаеве возле спорткомплекса стреляли по подростку

В Николаеве днем 6 декабря произошла стрельба возле спортивного комплекса "Надия". Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Со слов 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел после того, как подросток пытался его побить. После этого мужчина применил оружие.

Медработники осмотрели несовершеннолетнего, проникающих ранений на теле парня нет.

В отделе полиции мужчина добровольно отдал полицейским пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

Подросток в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому у него нет.

Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Действия, совершенные с использованием оружия в публичном месте, в полиции не считают делом личного обвинения - они были опасны для окружающих.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу. Полиция будет проверять законность получения разрешения на оружие. Продолжается досудебное следствие.

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РБК-Украина писало, что в центре Киева на улице Бассейная произошла стрельба.