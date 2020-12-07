ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Николаеве возле спорткомплекса стреляли по подростку

Автор: Инна Собора

В Николаеве днем 6 декабря произошла стрельба возле спортивного комплекса "Надия". Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Со слов 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел после того, как подросток пытался его побить. После этого мужчина применил оружие.

Медработники осмотрели несовершеннолетнего, проникающих ранений на теле парня нет.

Самые читаемые новости

В отделе полиции мужчина добровольно отдал полицейским пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

Подросток в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому у него нет.

Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Действия, совершенные с использованием оружия в публичном месте, в полиции не считают делом личного обвинения - они были опасны для окружающих.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу. Полиция будет проверять законность получения разрешения на оружие. Продолжается досудебное следствие.

Ранее четыре человека пострадали в результате конфликта между группой мужчин и охраной кафе в центре Днепра.

РБК-Украина писало, что в центре Киева на улице Бассейная произошла стрельба.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СтрельбаНиколаев