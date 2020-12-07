У Миколаєві біля спорткомплексу стріляли по підлітку

У Миколаєві вдень 6 грудня сталася стрілянина біля спортивного комплексу "Надія". Чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Зі слів 43-річного чоловіка, конфлікт між ним та неповнолітнім стався після того, як підліток намагався його побити. Після цього чоловік застосував зброю.

Медпрацівники оглянули неповнолітнього, проникаючих поранень на тілі хлопця немає.

У відділі поліції чоловік добровільно видав правоохоронцям пістолет із набоями травматичної дії та надав дозвільні документи на його носіння і зберігання.

Підліток у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події та заявив, що жодних претензій ні до кого не має.

Проте, незважаючи на домовленості сторін конфлікту, за вказаним фактом слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство", що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Дії, вчинені з використанням зброї у публічному місці, у поліції не вважають справою особистого обвинувачення - вони були небезпечні для оточуючих.

Вилучений пістолет направлений на експертизу. Поліція перевірятиме законність отримання дозволу на зброю. Триває досудове слідство.

Раніше чотири особи постраждали внаслідок конфлікту між групою чоловіків та охороною кафе у центрі Дніпра.

РБК-Україна писало, що у центрі Києва на вулиці Басейна сталась стрілянина.