В Николаеве с утра слышны взрывы

Отметим, с 6 утра воздушную тревогу объявили в ряде областей, в частности Киевской, Житомирской, Черкасской, Запорожской и Харьковской.

Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня ночью было два "прилета" в Киевский район Харькова. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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