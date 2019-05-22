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В Николаеве на территорию арсенала ВМС бросили дымовую шашку

Новости » Общество    22.05.2019 - 21:23
В Николаеве на территорию арсенала ВМС бросили дымовую шашку
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Командование части сразу же усилило охрану арсенала

В Николаеве мужчина бросил дымовую шашку на территорию арсенала Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на сообщение в Facebook ВМС ВСУ

Сообщается, что мужчина, который бросил дымовую шашку, пытался убежать. Его заметила стража, а дежурное подразделение задержало провокатора. Отметим, момент провокации зафиксировали камеры видеонаблюдения. 

Командование части сразу же усилило охрану арсенала и проверило территорию. Возле арсенала не нашли других посторонних предметов и лиц. 

"Напоминаем, военные объекты охраняются вооруженными караулами, стражи в случае противоправных действий нарушителей имеют право применять оружие на поражение. Любые провокации вблизи военных объектов жестко пресекаются. Мы не позволим подвергать страну опасности. Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов и помнить, что территория воинской части находится под круглосуточной охраной", - говорится в сообщении ВМС. 

Напомним, ранее сотрудники СБУ предотвратили подготовку спецслужбами Российской Федерации теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

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