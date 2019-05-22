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У Миколаєві на територію арсеналу ВМС кинули димову шашку

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 21:23
У Миколаєві на територію арсеналу ВМС кинули димову шашку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Командування частини відразу ж посилило охорону арсеналу

У Миколаєві чоловік кинув димову шашку на територію арсеналу Військово-морських сил Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на повідомлення в Facebook ВМС ЗСУ.

Повідомляється, що чоловік, який кинув димову шашку, намагався втекти. Його помітила сторожа, а черговий підрозділ затримав провокатора. Зазначимо, момент провокації зафіксували камери відеоспостереження.

Командування частини відразу ж посилило охорону арсеналу і перевірило територію. Біля арсеналу не знайшли інших сторонніх предметів і осіб.

"Нагадуємо, військові об'єкти охороняються озброєними вартами, варти в разі протиправних дій порушників мають право застосовувати зброю на ураження. Будь-які провокації поблизу військових об'єктів жорстко присікаються. Ми не дозволимо ставити країну небезпеки. Закликаємо громадян негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих осіб поблизу військових об'єктів і пам'ятати, що територія військової частини знаходиться під цілодобовою охороною", - йдеться в повідомленні ВМС.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ запобігли підготовку спецслужбами Російської Федерації теракту на одному з арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів.

В Миколаєві чоловік намагався кинути димову гранату у натовп У 2018 році "Миколаївгаз" приєднав до системи газопостачання близько 170 об'єктів
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