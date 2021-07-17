В Николаеве на строительной площадке нашли более 150 снарядов
Группа пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. уничтожила 41 взрывоопасный предмет времен прошлых войн. Из них 40 - калибром 76 мм и 1 - 45 мм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Боеприпасы обнаружили пиротехники во время дополнительного обследования территории на строительной площадке на проспекте Героев Украины в городе Николаев.
В общем на этом месте выявлено 152 снаряды разных калибров, которые уничтожены путем контролируемого подрыва, в специальном месте.
Напомним, в киевском Гидропарке под мостом нашли мину.
РБК-Украина писало, что в Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря.
Ранее сообщалось, что СБУ обнаружила тайники со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем.