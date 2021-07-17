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В Николаеве на строительной площадке нашли более 150 снарядов

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Суббота 17 июля 2021 12:49
В Николаеве на строительной площадке нашли более 150 снарядов Фото: в Николаеве нашли боеприпасы на стройплощадке (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Группа пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. уничтожила 41 взрывоопасный предмет времен прошлых войн. Из них 40 - калибром 76 мм и 1 - 45 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Боеприпасы обнаружили пиротехники во время дополнительного обследования территории на строительной площадке на проспекте Героев Украины в городе Николаев.

В общем на этом месте выявлено 152 снаряды разных калибров, которые уничтожены путем контролируемого подрыва, в специальном месте.

Напомним, в киевском Гидропарке под мостом нашли мину.

РБК-Украина писало, что в Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря.

Ранее сообщалось, что СБУ обнаружила тайники со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем.

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Николаев снаряд
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