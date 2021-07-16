СБУ выявила тайники со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем: боевики готовили диверсии
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Одесской и Запорожской областях четыре тайника с оружием, взрывчаткой и средствами поражения. Один из них боевики оборудовали в лесополосе возле аэропорта "Запорожье".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По оперативным данным, один из тайников боевики так называемых "Л/ДНР" оборудовали на территории Бердянского района в 2014 году в лесополосе возле населенного пункта. Они готовились совершить диверсии. Из тайника сотрудники СБУ изъяли:
- тротиловые шашки общим весом почти 3 кг;
- 15 реактивных противотанковых гранат;
- 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН;
- 20 г гексогена;
- тысячу патронов калибра 5,45 мм.
Второй тайник в Запорожской области боевики оборудовали в лесополосе возле международного аэропорта "Запорожье". В нем правоохранители обнаружили:
- пластическое взрывчатое вещество весом 120 г;
- 8 взрывателей;
- детонирующий шнур;
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 3 гранаты Ф-1 и РГД-5,
- 9 магазинов к автоматическому оружию;
- почти 2 тысячи патронов различного калибра.
Еще один тайник был обнаружен в лесопарке, почти в центре Мелитополя. Из него изъяты:
- 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;
- почти триста патронов калибра 5,45 мм.
Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку от Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами. При его осмотре правоохранители выявили:
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 7 гранат РГД и Ф-1;
- гранаты для подствольного гранатомета;
- более 400 патронов различного калибра.
Обнаруженные в тайниках оружие, боеприпасы и взрывчатка изъяты и на правлены на экспертизу. Следствие ведет работу по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Фото: СБУ ликвидировала несколько тайников со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем (ssu.gov.ua)