По факту взрыва в Мариуполе открыли дело

Фото: место взрыва в Мариуполе (0629)

Дело открыто по статье "умышленное убийство"

По факту взрыва гранаты в Мариуполе, в результате чего погибли два человека, открыли уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление полиции Донецкой области.

Сообщается, что в результате взрыва погибли мужчины 1985 и 1987 года рождения. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Полицейские также устанавливают происхождение боеприпаса и обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе произошел взрыв в жилом доме. По данным местных СМИ, инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в одной из квартир на 3 этаже. По словам очевидцев, после взрыва из квартиры некоторое время были слышны крики о помощи.

До этого в Тернопольской области в результате взрыва гранаты пострадали пять человек. По данным полиции, в селе Малый Ходачков группа друзей собралась в доме, один из парней принес гранату и поставил ее на стол, а девушка, осматривая гранату, случайно зацепила чеку. У пострадавших повреждения различной степени тяжести - травмы глаз, химические ожоги, переломы и так далее.