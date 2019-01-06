У Миколаєві зі стріляниною пограбували залу ігрових автоматів

Фото: місце пограбування в Миколаєві (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

У результаті стрілянини поранено співробітника закладу

У Миколаєві невідомі зі зброєю пограбували залу ігрових автоматів, в результаті інциденту поранений співробітник закладу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Повідомляється, що вранці двоє невідомих у масках зайшли до зали ігрових автоматів, яка знаходиться в житловому будинку. Нападники вимагали гроші, погрожуючи пістолетом. Працівник закладу спробував чинити опір, проте йому вистрілили в ногу, після чого забрали гроші і втекли на автомобілі ВАЗ-2106 червоного кольору.

За даними місцевих ЗМІ, нападники поранили власника ігрової зали. Потерпілого забрала "швидка".На момент інциденту в залі знаходилися також охоронець, касир, ще один працівник і два відвідувача.

"Обидва злочинця були одягнені у темний одяг, невисокого зросту, один худорлявої статури, другий - міцної статури", - йдеться в повідомленні.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за статтею "розбій", в області ввели операцію "Сирена".

Фото: місце події в Миколаєві (novosti-n.org)

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Зазначимо, до цього в Тернопільській області в результаті вибуху гранати постраждали п'ять осіб.