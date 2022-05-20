UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве слышны взрывы. Жителей города призвали перейти в безопасные места

Фото: В Николаеве 20 мая раздались взрывы (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Федорцив

В Николаеве 20 мая вечером раздались взрывы. Мэр Александр Сенкевич призвал жителей быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сєнкевич Online.

В пятницу вечером в Николаеве раздались взрывы. Мэр призвал жителей быть осторожными.

"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!" – написал Сенкевич.

Новость дополняется.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по дому культуры в Лозовой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВС РФВойна России против Украины