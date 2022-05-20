В Николаеве слышны взрывы. Жителей города призвали перейти в безопасные места

В Николаеве 20 мая вечером раздались взрывы. Мэр Александр Сенкевич призвал жителей быть осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сєнкевич Online.
В пятницу вечером в Николаеве раздались взрывы. Мэр призвал жителей быть осторожными.
"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!" – написал Сенкевич.
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