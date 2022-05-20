У Миколаєві чутно вибухи. Містян закликали перейти в безпечні місця

У Миколаєві 20 травня ввечері пролунали вибухи. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав мешканців бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сєнкевич Online.
У п'ятницю ввечері в Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова закликав мешканців бути обережними.
"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон!" – написав Сєнкевич.
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