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У Миколаєві чутно вибухи. Містян закликали перейти в безпечні місця

Фото: У Миколаєві 20 травня пролунали вибухи (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Федорців

У Миколаєві 20 травня ввечері пролунали вибухи. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав мешканців бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сєнкевич Online.

У п'ятницю ввечері в Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова закликав мешканців бути обережними.

"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон!" – написав Сєнкевич.

Новина доповнюється.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по будинку культури в Лозовій.

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