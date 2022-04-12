В Николаеве российские военные нанесли ущерб более чем на 110 миллионов гривен

По данным мэрии, по состоянию на 12 апреля в городе убытков более чем на 110 млн. грн:

Учреждения социальной защиты: повреждены 3 объекта на около 1 млн. грн;

Учреждения здравоохранения: 5 объектов на более 4 млн. грн;

Учебные заведения: 46 объектов на более 20 млн. грн;

Учреждения физической культуры и спорта: 5 объектов на более 5,5 млн. грн;

Жилой сектор: 550 обращений на около 80 млн. грн.

"Мы все обязательно восстановим, отстроим наш город и всю Украину. К сожалению, нам уже не вернуть жизнь и здоровье тысяч украинцев. Но чтобы эти потери не были напрасными, мы просто должны победить Россию в этой войне и построить сильную и успешную Украину", - сказал мэр.