В Николаеве разоблачили ОПГ на поставках опасных продуктов в учебные заведения

В Николаеве сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая занималась поставкой в ​​учебные заведения опасных и некачественных продуктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что группа подделывала документы на поставку сливочного масла и сыра на сумму в 3 млн гривен. Вместо этого в учебные заведения поставлялись некачественная продукция. В результате на счета нескольких ООО наложен арест на 3,9 млн гривен.

Также подозрение сообщили экс-главе коммунального предприятия, который допустил поставку более 15 тонн опасной и некачественной молочной продукции в учебные заведения, что также нанесло ущерб местному бюджету в размере 2,2 млн гривен.

"Согласно выводам эксперта, эта продукция опасна и вредна для здоровья потребителей, особенно детей, так как содержит значительное количество жирных кислот, что может спровоцировать ряд заболеваний, а также пищевые отравления", - отметили в Офисе генпрокурора.

Расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 17 учеников. Позже в полиции сообщили, что не все ученики питались в столовой, однако все угощались домашней едой товарища.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета. Студенты сообщили, что накануне отравления питались в одном заведении.