В Николаеве раздался мощный взрыв. Возможно, был прилет ракеты

В среду, 4 мая, в Николаеве раздался мощный взрыв. По всей вероятности, в Николаеве был прилет ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаев. Сегодня".
"Был слышен сильный взрыв! Будьте аккуратны", - говорится в сообщении.
При этом ряд местных СМИ сообщает, что в городе был прилет ракеты.
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