У Миколаєві пролунав потужний вибух. Можливо, був приліт ракети

У середу, 4 травня, в Миколаєві пролунав потужний вибух. Цілком ймовірно, в Миколаєві був приліт ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаїв. Сьогодні".
"Було чути сильний вибух! Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.
При цьому ряд місцевих ЗМІ повідомляє, що в місті був приліт ракети.
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