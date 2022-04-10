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В Николаеве раздался мощный взрыв. Есть пострадавший

Блокпост в Николаеве (Фото: nikvesti.ua)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве прогремел сильный взрыв. Сообщается о пострадавшем: ранение осколками разбитого стекла получил охранник одного из объектов. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Виталия Кима.

На данный момент администрация города выясняет, что стало причиной взрыва. Рассматриваются две версии - работа сил ПВО, а также попадание российской ракеты.

Также в результате взрыва произошло возгорание лесного массива. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали лесной пожар.

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НиколаевВторжение России в Украину