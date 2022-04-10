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У Миколаєві пролунав потужний вибух. Є потерпілий

Блокпост у Миколаєві (Фото: nikvesti.ua)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві прогримів сильний вибух. Повідомляється про потерпілого: поранення осколками розбитого скла отримав охоронець одного з об'єктів. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кіма.

На цей момент адміністрація міста з'ясовує, що стало причиною вибуху. Розглядаються дві версії - робота сил ППО, а також потрапляння російської ракети. В результаті вибуху сталося загоряння лісового масиву. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували лісову пожежу.

Віталій Кім зазначив, що концентрація шкідливих речовин у повітрі в нормі, перевищення граничних значень радіаційного фону також відсутня.

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