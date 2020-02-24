В Николаеве Range Rover столкнулся с маршруткой, есть погибшая и пострадавшие

В центре Николаева сегодня, 24 февраля, произошло ДТП с участием автомобиля Range Rover и маршрутного микроавтобуса. В результате аварии одна пассажирка погибла, трое человек пострадали, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

Сообщается, что сегодня, около 15:30 на пересечении пр. Центрального и ул. Московской произошло столкновение автомобиля Range Rover, под управлением 32-летнего водителя, с маршрутным такси №89 ГАЗель Рута, за рулем которого находился 64-летний местный житель.

Фото: ДТП в Николаеве (mk.npu.gov.ua)

"В результате ДТП микроавтобус перевернулся, с телесными повреждениями в медицинское учреждение были доставлены четверо человек, в том числе оба водителя транспортных средств, а также двое пассажирок, одна из которых скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Напомним, в Киеве маршрутка №474 сообщением "станция метро "Харьковская" - Бортничи" на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. Сейчас в больнице находятся 11 человек.

РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области столкнулись два легковых автомобиля Chery и Toyota. В результате один человек погиб и еще пятеро были госпитализированы в больницу.