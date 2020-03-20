В Запорожье пьяный полицейский расстрелял коллегу в кабинете райотдела

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас 28-летнему капитану полиции будет объявлено о подозрении по факту совершения покушения на убийство

В Запорожье правоохранители задержали сотрудника одного из отделов полиции, который на работе обстрелял из пистолета своего коллегу, а потом со своим руководством выдавали инцидент как суицид. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, в тяжелом состоянии 25-летнего младшего лейтенанта полиции было госпитализировано с диагнозом огнестрельное ранение лобной области черепа, его прооперировали и изъяли резиновую пулю. Раненый сотрудник находился в состоянии комы.

"В январе этого года Запорожским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ получена информация о самостреле, который произошел в одном из районных отделов полиции Запорожья. По прибытию на место происшествия установлено, что старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции обнаружил в служебном кабинете в бессознательном состоянии коллегу с признаками огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.

Однако, первоочередные показания полицейского вызвали сомнения в их правдивости: в утверждениях путался, менял версии произошедшего, указывал разное количество хлопков. Подозрения вызвало поведение руководства отделения, которое до прибытия руководства ГУНП, работников ДВБ и ГБР позволило капитану полиции беспрепятственно покинуть место происшествия без надлежащего выяснения обстоятельств и проведения первоочередных процессуальных действий. Сотрудники внутренней безопасности НПУ и следователи ГБР заподозрили имитацию попытки самоубийства, с целью укрытия преступления.

Следователи ГБР начали уголовное производство по ст.15 (Покушение на преступление), ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках досудебного расследования оперативники внутренней безопасности НПУ и сотрудники ГБР установили, что полицейские в вечернее время употребляли спиртные напитки в служебном кабинете. Внезапно, возможно на почве неприязненных отношений, старший оперуполномоченный совершил несколько выстрелов из принадлежащем ему травматического пистолета "Форт 12Р", последний из которых - в голову своему коллеге. Осознав что натворил, стрелок сразу доложил своему руководству, после чего в кабинете было создано имитацию попытки суицида и только тогда вызвана бригада "Скорой". Собранные факты подтвердил и сам потерпевший, когда вышел из комы и дал показания, - сообщают правоохранители.

В настоящее время 28-летнему капитану полиции будет объявлено о подозрении по факту совершения покушения на убийство. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в Узине Киевской области неизвестный открыл стрельбу по полицейским, хулигана задержали.

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