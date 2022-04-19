UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве прозвучали взрывы, ситуация выясняется, - мэр

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (пресс-служба)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве прогремело несколько взрывов вечером в понедельник, 18 апреля. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что причины и обстоятельства сейчас выясняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского главы в Telegram.

"Выясняем ситуацию. Оперативную информацию сообщу вам с утра", - рассказал городской глава.

В Оперативном командовании "Юг" при этом предупреждают об угрозах вражеских ракетных и артиллерийских ударов в Николаевской области.

Военные добавили, что ситуация с водоснабжением решается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.

Напомним, 15 апреля в результате многочисленных обстрелов Николаева погибли два человека, и еще несколько получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна России против Украины