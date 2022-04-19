В Николаеве прозвучали взрывы, ситуация выясняется, - мэр

В Николаеве прогремело несколько взрывов вечером в понедельник, 18 апреля. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что причины и обстоятельства сейчас выясняются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского главы в Telegram.
"Выясняем ситуацию. Оперативную информацию сообщу вам с утра", - рассказал городской глава.
В Оперативном командовании "Юг" при этом предупреждают об угрозах вражеских ракетных и артиллерийских ударов в Николаевской области.
Военные добавили, что ситуация с водоснабжением решается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.
Напомним, 15 апреля в результате многочисленных обстрелов Николаева погибли два человека, и еще несколько получили ранения.
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