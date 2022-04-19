У Миколаєві пролунали вибухи, ситуація з'ясовується, - мер

У Миколаєві прогриміло кілька вибухів увечері в понеділок, 18 квітня. Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що причини і обставини зараз з'ясовуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови у Telegram .

"З'ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам з ранку", - розповів міський голова.

В оперативному командуванні "Південь" при цьому попереджають про загрози ворожих ракетних і артилерійських ударів в Миколаївській області.

Військові додали, що ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.