В Николаеве прозвучала серия громких взрывов

Ночью 25 июля в Николаеве было прозвучало не менее десяти громких взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N.
Первые взрывы в городе были слышны около 2:40. Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 02:44 и продлилась до 03:22.
Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.
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