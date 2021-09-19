В Николаеве прорвало канализационный коллектор. Затопило дворы домов

В Николаеве в районе улицы Липовой прорвало канализационный коллектор. Улицу и частные дома залило нечистотами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "Преступности.НЕТ".
Местами потоком фактически размыло землю и образовались небольшие ямы.
Прорыв произошел у горизонтального дуба в парке "Дружба" около 20:45, после чего по улице в буквальном смысле с огромной скоростью потекла грязь.
В результате стоками залило дворы частных домовладений, расположенных вдоль улицы. Местами потоком фактически размыло землю, образовались небольшие ямы.