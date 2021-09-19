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В Николаеве прорвало канализационный коллектор. Затопило дворы домов

Автор: Анастасия Рокитна

В Николаеве в районе улицы Липовой прорвало канализационный коллектор. Улицу и частные дома залило нечистотами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "Преступности.НЕТ".

Местами потоком фактически размыло землю и образовались небольшие ямы.

Прорыв произошел у горизонтального дуба в парке "Дружба" около 20:45, после чего по улице в буквальном смысле с огромной скоростью потекла грязь.

В результате стоками залило дворы частных домовладений, расположенных вдоль улицы. Местами потоком фактически размыло землю, образовались небольшие ямы.

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Николаев