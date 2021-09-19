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У Миколаєві прорвало каналізаційний колектор. Затопило двори будинків

Автор: Анастасія Рокитна

У Миколаєві у районі вулиці Липової прорвало каналізаційний колектор. Вулицю і приватні будинки залило нечистотами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "Преступности.НЕТ".

Місцями потоком фактично розмило землю і утворилися невеликі ями.

Прорив стався біля горизонтального дуба в парку "Дружба" близько 20:45, після чого по вулиці в буквальному сенсі з величезною швидкістю потік бруд.

В результаті стоками залило двори приватних домоволодінь, розташованих уздовж вулиці. Місцями потоком фактично розмило землю, утворилися невеликі ями.

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Миколаїв