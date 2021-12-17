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В Николаеве произошел пожар в многоэтажке: жителей эвакуировали

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Николаев, Пятница 17 декабря 2021 12:05
В Николаеве произошел пожар в многоэтажке: жителей эвакуировали Фото: в Николаеве произошел пожар в многоэтажке, потому жителей эвакуировали (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 17 декабря, в Николаеве произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Жильцов эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.

Инцидент произошел около 08:38. Спасателям сообщили о возгорании кабеля в шахте на 3 этаже многоэтажки.

В Николаеве произошел пожар в многоэтажке: жителей эвакуировалиФото: пожар в доме в Николаеве (t.me/dsns_telegram)

Прибывшими огнеборцами установлено, что в результате пожара образовалось плотное задымление, распространившееся по лестничному маршу. Они начали оперативно проводить эвакуацию жильцов. Из подъезда эвакуировали 25 человек, еще 6 человек вывели на свежий воздух в спасательных комплектах.

В 09:00 пожар на площади 10 кв. м локализовали и в 09:55 - ликвидировали. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.

К тушению огня были привлечены 4 единицы техники и 15 человек личного состава спасателей. Также на месте работали сотрудники полиции, бригады скорой помощи и аварийные бригады.

Напомним, в Соломенском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате инцидента погиб мужчина.

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