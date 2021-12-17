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У Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці: мешканців евакуювали

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Миколаїв, П'ятниця 17 грудня 2021 12:05
У Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці: мешканців евакуювали Фото: у Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці, тому жителів евакуювали (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 17 грудня, на Миколаївщині сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Мешканців евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.

Інцидент стався приблизно о 08:38. Рятувальникам повідомили про спалах кабелю в шахті на 3 поверсі багатоповерхівки.

У Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці: мешканців евакуювали

Фото: пожежа в будинку у Миколаєві (t.me/dsns_telegram)

Вогнеборцями, що прибули на місце, встановлено, що в результаті пожежі утворилося щільне задимлення, яке поширилося сходовим маршем. Вони розпочали оперативно проводити евакуацію мешканців. З під'їзду евакуювали 25 людей, ще 6 людей вивели на свіже повітря в рятувальних комплектах.

О 09.00 пожежа на площі 10 кв. м локалізували та о 09:55 – ліквідували. Попередня причина загоряння – коротке замикання електромережі.

До гасіння вогню було залучено 4 одиниці техніки та 15 осіб особового складу рятувальників. Також на місці працювали співробітники поліції, бригади швидкої допомоги та аварійні бригади.

Нагадаємо, в Солом'янському районі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

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