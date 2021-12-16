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В Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть погибший

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 13:43
В Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть погибший Фото: спасатели на месте пожара (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Новиков

В Соломенском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

Сообщается, что загорелась квартира на шестом этаже девятиэтажного дома на ул. Ушинского, 29. На месте пожарные установили, что горят вещи домашнего обихода и мебель.

"Во время ликвидации пожара в комнате был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни. Пожар на площади 20 квадратных метров был локализован в 11:42, и уже в 11:53 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото: спасатели на месте пожара (facebook.com/DSNSKyiv)

В результате пожара была также повреждена обшивка балкона, расположенного на этаж выше.

Напомним, на этой неделе в Белой Церкви произошел пожар в многоэтажном доме, тогда обошлось без жертв.

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