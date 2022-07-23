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В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Николаеве 23 июля прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве в субботу, 23 июля, прогремели несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 17:51.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)

Пока местные власти и военные не комментировали информацию о взрывах. Однако местные СМИ сообщают о дыме в одном из районов Николаева.

Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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