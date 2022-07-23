В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Николаеве в субботу, 23 июля, прогремели несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".
Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 17:51.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)
Пока местные власти и военные не комментировали информацию о взрывах. Однако местные СМИ сообщают о дыме в одном из районов Николаева.
Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.
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