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В Николаеве прогремели взрывы после воздушной тревоги

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Николаев, Понедельник 08 августа 2022 04:35
В Николаеве прогремели взрывы после воздушной тревоги Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве утром прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Местных жителей просят не покидать укрытия.

Напомним, что в Николаеве продолжается усиленный комендантский час. Когда он перестанет действовать и что надо знать - собрало РБК-Украина в материале.

Ранее стало известно, что российские оккупанты вчера под утро обстреляли пригород Николаева. Враг атаковал промышленные предприятия.

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