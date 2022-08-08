В Николаеве прогремели взрывы после воздушной тревоги
Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
В Николаеве утром прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Местных жителей просят не покидать укрытия.
Напомним, что в Николаеве продолжается усиленный комендантский час. Когда он перестанет действовать и что надо знать - собрало РБК-Украина в материале.
Ранее стало известно, что российские оккупанты вчера под утро обстреляли пригород Николаева. Враг атаковал промышленные предприятия.
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