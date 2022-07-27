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У Миколаєві прогриміли вибухи, в області оголошена повітряна тривога

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Миколаїв, Середа 27 липня 2022 02:25
У Миколаєві прогриміли вибухи, в області оголошена повітряна тривога Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи з-300.

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