У Миколаєві прогриміли вибухи, в області оголошена повітряна тривога

У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи з-300.

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