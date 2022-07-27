У Миколаєві прогриміли вибухи, в області оголошена повітряна тривога
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
У Миколаєві вночі пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи з-300.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.